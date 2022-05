Tape dans les mains, Hutois (pour de vrai)

Fin de saison 2021-2022, la transformation est saisissante.Sous la férule d’un Manu Papalino dont le coaching mental aura permis à une équipe moyenne de se transfigurer, le tout pour la modique somme de…28000 €, Huy s’est sauvé.Un miracle?Oui, bien sûr quand on sait que c’est, là, le plus petit budget de la série.Mais à y regarder de plus près, pas tant que ça.Les miracles n’existent (en sport comme dans la vie) que quand il n’y a plus aucune chance, quand tout est fichu d’avance. En l’espèce, c’est différent.Papalino et les siens ont tout fait Manu militari (appréciez le jeu de mots), en employant tous les moyens, pour se sauver, forçant le respect de tous.Le ridicule n’a pas tué Huy, il l’a subjugué, lui offrant une saison folle et in fine euphorique. Alors, supporter hutois, tape, oui, tape dans tes mains.Ce Huy-là le mérite bien, va.