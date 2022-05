La dernière médaille soviétique

Vingt ans après la victoire sur les nazis, Brejnev, faute de concrétiser des promesses intenables, a choisi de raccrocher l’URSS à ce qu’elle possédait de plus glorieux et de plus brillant. Comme par hasard, cela a coïncidé avec une mise au pas de la vie culturelle soviétique et à une forme de réhabilitation de Staline. Cela n’a pas empêché le rêve soviétique de se transformer en cauchemar, jusqu’à l’effondrement de l’édifice. Mais la médaille, celle du "jour de la victoire", a continué de briller, et qu’importe si une autre date-clé a, depuis lors, fait irruption: celle du 12 juin1990, dénommée depuis 2002 "jour de la Russie", et qui désigne le moment où la fédération russe s’est – en théorie – émancipée de l’idéologie soviétique. En réalité, dans le cœur de Poutine, comme dans celui de beaucoup de Russes, la véritable fête nationale est restée celle du 9 mai. Pour le soixantième anniversaire de la capitulation nazie, en 2005, une cinquantaine de dirigeants, dont beaucoup d’Occidentaux, avaient répondu à l’invitation du maître du Kremlin, assistant à la gigantesque parade des quelque 16000 militaires venus battre le pavé à Moscou. Dix ans plus tard, en 2015, après l’annexion de la Crimée, ils n’étaient plus qu’une trentaine – et les rangs des Occidentaux étaient déjà bien dégarnis. Ce 9 mai, il n’y aura plus que Poutine.Et si le dernier vestige soviétique, c’était lui?