La tortue, le statut d’artiste et les morts qui parlent dans le même Presse-Citron

Liberté de la presse? C’est la dégringolada

Plus c’est rouge, moins ça va.

Je lis que la Belgique a reculé de 12 places, non pas aux pronostics de l’Eurovision, non pas au classement des nations du foot, mais au classement de la Liberté de la presse. C’est fou quand même: en un an, on est passé de la 11e place (sur 180 pays recensés dans le monde, dont 73% jugés " problématiques ") à la 23e!Désormais, il est plus facile d’être journaliste en Jamaïque, au Timor oriental, en Tchéquie ou en Namibie qu’en Belgique. Alors, pourquoi a-t-on ainsi dévalé ce classement? Quand on était 11e, j’aurais pu vous l’expliquer avec plaisir, en toute sécurité. Mais à présent qu’on est 23e… euh je préfère m’abstenir!

Quand les morts parlent encore...

Thierry Ardisson (vivant), Dalida (décédé), Jean Gabin (décédé) ©© Mac Guff

Bluffante cette émission de Thierry Ardisson (" Hôtel du temps ") qui interviewe des célébrités mortes (Gabin,Dalida…)… mais ressuscitées par un comédien et un effet spécial plus que parfait.

Cela pourrait donner des idées biscornues.Michel Drucker pourrait continuer à animer les dimanches de France 2 post-mortem.On referait un biopic de Freddy Mercury où le comédien n’a même plus besoin de prothèse dentaire.

Et dans les dictatures, un Vladimir Poutine décédé (sans que ça se sache) pourrait encore annoncer la Troisième Guerre mondiale…

Vos comptes n’ont plus de secret pour l’Etat belge

On apprend que la Vivaldi (notre gouvernement fédéral) va " mettre fin au secret bancaire belge ".Ce n’était pas le secret bancaire suisse (l’anonymat protégé des comptes) mais c’est que le fisc belge ne pouvait avoir accès à vos comptes sans passer par la voie judiciaire.Et bien désormais, il pourra tout savoir en direct. Un peu comme si la salle des coffres devenait ouverte et transparente. On pourrait même imaginer, un jour, l’existence d’une sorte de Google Bank, logiciel survolant en 3D l’état des finances de tous les citoyens belges, avec possibilité en deux clics… de zoomer sur votre compte courant ou votre carnet de dépôt! Oui, ça fait peur…

Artiste, ce serait donc un vrai métier ?

Quentin Dujardin, un artiste qui avait su revendiquer ses droits.

Le statut d’artiste va changer, changer de nom et de procédure d’accès. Tout n’a pas l’air encore vraiment au point, la commission de suivi notamment. Mais un des points cruciaux, c’est que l’artiste, petit poisson balancé dans un aquarium de requins, ne pourra plus, en prime, être pourchassé par l’ONEM ou le Forem et sommé, dans une ambiance de défiance digne de la Stasi, de trouver " un vrai travail ". "V ous êtes illustrateur? – J’ai une formation de peintre en bâtiment à vous proposer". "Vous êtes guitariste? Parce que justement, on cherche des shampouineurs ". Ce n’est pas que ces " vrais travaux " sont indignes bien sûr, mais à chacun sa vocation…

EN BREF

ADÈLE RENONCE

Adèle Haenel ne veut plus du cinéma «mainstream» ©BELGAIMAGE

Écœurée par la mentalité " patriarcale " du cinéma français (et ulcérée par les césars de Polanski), la comédienne Adèle Haenel annonce qu’elle ne fera plus de film " mainstream ", seulement du théâtre ou des films de réalisateurs débutants. Ben… ça fera encore plus de rôles pour Virginie Efira!

ZÉRO CHÔMEUR

À peine évoqué, le projet de zones "zéro chômage " enBelgique est mis à mal. Ben oui, les gens du Forem et de la Capac qui y habitent… ils vont perdre leur boulot!

L’Été FLAMAND

Apparemment, les élèves flamands ne veulent pas raccourcir leurs vacances d’été. Et après, on dira que les francophones sont fainéants!