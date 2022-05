Le favori l’a emporté

Toute la beauté et la cruauté du football rassemblées en 90 minutes. Beauté, si l’on se place du côté des Libramontois tout heureux d’émerger in extremis. Cruauté du point de vue méchois, bien entendu. En tête quasiment de bout en bout, la tortue gaumaise, contrairement à ce que dit la fable, s’est fait dépasser in extremis par le lièvre ardennais. Sans doute parce qu’elle s’est mise elle aussi à traînailler en chemin. Intransigeants au premier tour, les joueurs de Philippe Petit n’ont pris sur six points sur les dix-huit mis en jeu à la faveur des six dernières journées. Et paient peut-être un manque de maturité qui les a empêchés de bien négocier une ultime affiche chargée de pression et d’émotion. Et de gérer au mieux cette position du « chassé » qui n’est pas nécessairement la plus confortable.