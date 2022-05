1er mai : les jours d’après

Un festival d’annonces entre la taxation supplémentaire pour les riches, une imposition des surprofits des entreprises ou encore un chèque de 25000 euros pour les 18-25 ans.

Et donc sans grande surprise, c’était le pouvoir d’achat qui était au centre des discussions ce dimanche. Chacun y allant de sa proposition pour aider le citoyen, rappelant ce qu’il a fait et égratignant au passage ce que les autres n’ont pas fait. Et à ce petit jeu, les libéraux et les socialistes ont performé.

Pour le MR, réuni, tiens donc, en terre rouge à Herstal, la relance de la Belgique doit passer par l’amélioration du taux d’emploi via une baisse de la fiscalité sur le travail. Mais si Georges-Louis Bouchez a évité toute attaque directe envers ses adversaires et collègues dans les gouvernements, il n’a pas manqué de donner son avis sur la taxe des riches. "Ne vous laissez pas séduire par des slogans vides de sens. La taxation de prétendus "riches", c’est en réalité la taxation des classes moyennes!".

Chez les socialistes, Paul Magnette, n’y a pas été de main morte en étrillant son partenaire. Après s’être moqué de l’organisation par le MR d’une "mascarade" à Herstal, il est revenu sur la proposition d’élargir sa taxe pour les plus riches. Et le Carolo ne s’est pas arrêté: "Le MR d’aujourd’hui s’inscrit dans la ligne des partis de droite les plus durs et les plus agressifs d’Europe".

Alors, oui, le pouvoir d’achat a bien été au cœur des discussions ce dimanche, mais les deux partenaires de coalition ont joué à un match électoraliste.Il est pourtant grand temps de cesser les effets de manche car le citoyen, il voit déjà son budget fondre comme neige au soleil et les jours d’après s’annoncent encore plus difficiles.