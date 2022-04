L’exemple inspirant de Christian

Un papa tellement fier que sa joie profonde embellit l’actualité morose. Son témoignage résonne comme un formidable espoir pour tous ceux qui n’ont pas les mêmes atouts que les autres, mais des atouts différents. La vie débutait bien tristement pour Christian, jeune Florenvillois autiste. Ses difficultés de communication, ses rapports sociaux perturbés, ses centres d’intérêt limités ont fortement handicapé le jeune garçon. Il n’a véritablement parlé qu’à 11 ans, et jusque-là, manifestait un comportement violent envers lui-même. Son papa s’est chargé de sa scolarisation primaire alors qu’il ne s’intégrait dans aucun système. Aujourd’hui, Christian, 21 ans, vient de représenter son école, l’institut Notre-Dame de Bertrix, aux Olympiades de l’informatique. Arrivé il y a trois ans dans cette école, le jeune homme étudie ce jour le programme informatique deux ans en avance. Son parcours est inspirant, de ceux qui guident d’autres destinées. Personne ne saura jamais les découragements, les larmes, les efforts, la patience qui ont rythmé la vie de Christian et des siens. Bien des difficultés l’attendent encore. Ses victoires successives l’autorisent cependant à croire en un avenir épanouissant. Merci à toi Christian, à ton papa, ta famille, tes professeurs pour l’espérance donnée et le bonheur procurés par votre exemple.