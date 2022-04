Et si l’impossible rêve devenait finalement réalité ? 

En P1, le rêve complètement fou est devenu réalité pour deux nos régionaux au sommet du foot provincial: Fize n’a fait qu’une bouchée de Weywertz 3-0 tandis que Faimes a surpris 0-1La Calamine embrumé des relents de la fête du titre.Une certitude mathématique est donc tombée (là aussi on vous passe les détails): nos deux clubs seront du tour final alors que Geer , lui, s’est promené face à Sprimont B 5-1, validant sa survie.

On rêve?Oui, sans doute un peu. Mais c’est tellement beau de compter 8 clubs de nationale à Huy-Waremme qu’on s’est habitué à ce luxe. On délire?Non, on délirerait si on vous prédisait que Wanze/BO était finalement sauvé en D3 ACFF à la faveur de la disparition d’un club professionnel comme ça arrive chaque saison. Ou encore si on vous disait que Jehay se sauvait après avoir récupéré 25 points sur tapis mauve.Et, ça, là, comme ça, ça semble impossible.Quoique…