Alors elle danse

Avant de s’unir, il faut bien danser et (essayer de) se charmer. C’est ce qu’essaient de faire, en vue des législatives, les partis représentants la gauche française. Exclue du second tour mais assise sur un « pactole » de plus de 10 millions de voix, celle-ci a une carte à jouer face à LREM, un parti qui dispose de fins tacticiens au niveau national mais manquant désespérément d’ancrage local. Avec une droite républicaine (LR) plus désunie que jamais et une extrême droite (RN) qui ne peut s’allier avec personne, c’est définitivement l’occasion de chiper l’assemblée Nationale au nez et à la barbe du président fraîchement réélu : en cas de majorité, Macron se verrait obligé de piocher un Premier ministre et un gouvernement issus des rangs de la nouvelle majorité.