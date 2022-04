Qui veut la peau de la Transnistrie ?

Cette semaine, une série d’attaques (non identifiées) visant des infrastructures, les locaux de la sécurité de l’État (l’ancien KGB) et des dépôts d’armes ont rappelé que la guerre était là, toute proche, martyrisant le voisin ukrainien. Sur place, on parle de « terrorisme » et de « sabotage » , certains responsables politiques, en particulier le ministre des Affaires étrangères Vitaly Ignatiev, évoquant d’office la piste ukrainienne. Bizarre, s’étonne-t-il, alors même que le pays accueille plus de 25000 réfugiés ukrainiens. Bizarre, en effet, alors que plus de 26% de la population est ukrainienne (pour 33% de russophones et autant de Moldaves)…