La 3e guerre mondiale, Pécresse et les voitures de la Police dans le Presse-Citron

Une commune peut-elle changer de nom?

Sur le marché de Molenbeek ©-Belga

Avec la polémique créée autour de Molenbeek par le socialiste flamand Conner Rousseau (il ne s’y sentirait pas " en Belgique "), je me disais: une commune ne peut-elle changer de nom?C’est vrai, cette appellation "Molenbeek", elle maintient comme une chape de plomb de méfiance et de préjugés. Si l’endroit était rebaptisé Joliparc, Château-Saint-Jean ou Beaucanal (non, pas Moureauxville!), sa réputation sulfureuse s’estomperait peu à peu. Après tout, les banques et les partis politiques n’arrêtent pas de changer de nom pour se régénérer, c’est bien la preuve que ça marche. C’est un peu de paperasse, sûrement, mais le coup de pub en vaut la peine…

Prêts pour la Troisième Guerre mondiale?

Va-t-on vers une Troisième Guerre mondiale? Personne en Belgique n’ose un instant l’imaginer. Oui, rien n’est prêt. Vous imaginez à la télé un Codeco " spécial invasion russe " recommandant aux gens de porter des masques (à gaz si possible), de télétravailler dans leur cave et établissant le couvre-feu à 18h? Les gens prendraient d’assaut les ferries pour l’Angleterre, Ryanair évacuerait vers les Baléares pour 29,9€. La mobilisation générale serait décrétée. Remco Evenpoel, Wout VanAert et les Diables rouges ayant moins de 50 sélections seraient appelés sous les drapeaux. Drame absolu: les play-off du championnat de football seraient suspendus!

Les géants de la construction

Le futur musée Guggenheim d’AbouDabi.

Je lis que le géant belge de la construction Besix a un carnet de commandes florissant. Il est en train de construire un musée Guggenheim à Abou Dabi (photo), prouesse architecturale; il construit aussi la plus haute tour d’Afrique à Abidjan et quantité d’autres bâtiments hors-norme. Mais que n’a-t-on demandé à ces gens de finir la gare Calatrava de Mons, le RER wallon, et la rénovation du palais de Justice de Bruxelles, tous ces chantiers enlisés donnant l’impression d’un pays à l’arrêt? Peut-être qu’ils sont trop chers et trop compétents pour l’État belge.

Des mariages blancs dans le cinéma?

Félix et Charlotte, c’est du sérieux? ©- Belga

Dans le cinéma, il y a toujours eu beaucoup de frères (Coen, Taviani, Dardenne, Farrelly…) mais depuis peu apparaissent des couples de réalisateurs. Ainsi, ce film flamand en lice à Cannes, Otto Montagne , cosigné Charlotte Vandermeersch et Felix Van Groeningen. Ou le triomphateur des Magritte, Une vie démente , d’Ann Sirot et Raphaël Balboni.On soupçonne toutefois que ces tickets " duogagnant" seraient aussi… des attrape-subsides (ou appâts à sélection) apaisant le souci de parité des institutions culturelles. Des inspecteurs devront-ils aller vérifier sur les plateaux de tournage s’il s’agit de vrais tandems artistiques ou si ce sont… des " mariages blancs "?

ENBREF

SINISTRE TOTAL

Valérie Pécresse devenue Valérie pauvresse... ©AFP

Laminée voire grillée à la Présidentielle, Valérie Pécresse a, on le sait, lancé des appels aux dons pour payer ses frais de campagne (non remboursés sous 5% des voix). Elle a déjà récolté 2 millions mais il lui en faut 5 (Elon Musk fera-t-il un geste?). Pécresse, c’est un peu " Notre-Dame de Parti".

CORDON BLEU

Après son débat avec le Vlaams belang, Georges-Louis Bouchez a commenté: " Le cordon? Mais sanitaire à rien".

Allô POLICE?

Par endroits, la police va retirer le permis à ceux qui téléphonent au volant. Euh… ce ne serait pas plus simple de retirer le GSM?

ENQÛETERONDEMENTMENÉE

Décès de la doyenne de l’Humanité, une Japonaise de 119 ans. La piste criminelle a été rapidement écartée…