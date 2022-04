Le gaz et l'argent du gaz

Les pays visés ne l’ont pas été au hasard : la Pologne dépend de la Russie pour 50% de son gaz et la Bulgarie pour 90%. C’est colossal, et pourtant, économiquement parlant, cela ne coûte pas trop cher à la Russie : en volume, le gros de ses exportations en Europe concerne surtout l’Allemagne, l’Italie, les Pays-Bas et la Hongrie. Vient ensuite seulement la Pologne, devant la France. Pour sa part, la Bulgarie importe en réalité moins que la Grèce, l’Espagne, la Slovaquie ou encore la République Tchèque.

Stratégiquement, il n’est pas difficile de comprendre que la Russie entend faire le plus de dégâts économiques possibles sans perdre trop de plumes de son côté. Malin, vous avez dit ? Cela témoigne aussi de la fragilité des finances russes. Vu la haine qu’il voue aux Occidentaux, il ne fait aucun doute que si Poutine pouvait se permettre de priver de gaz l’Europe entière, il le ferait sans sourciller...

Du côté européen, on serre les rangs, on brandit la menace juridique et l’on assure que la Pologne et la Bulgarie seront approvisionnés par leurs voisins.

Faute de mieux, l’Union étudie actuellement un embargo sur le pétrole russe. Comme la Russie, l’UE entend taper là où ça fait mal, sans risquer le crash économique pur et simple. Il existerait d'ailleurs des alternatives au pétrole russe - ce qui semble beaucoup moins le cas pour le gaz. Au mieux, selon le plan de la Commission européenne, le Vieux continent ne pourra s’affranchir du gaz russe qu’en 2027. À l’échelle politique de l’Union, 2027, c’est demain. Mais à l’échelle de la guerre, c’est dans un siècle.