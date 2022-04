Participation ou communication ?

L’histoire du fédéralisme belge s’est écrite à coup de négociations nocturnes, dans la douleur et dans une certaine opacité. Une méthode éprouvée, mais qui a fait son temps. Si les structures de l’État doivent connaître une nouvelle refonte au lendemain des élections de 2024, que cela s’effectue au terme d’un processus participatif et plus transparent qu’à l’accoutumée est positif. D’autant plus que de récents événements – la crise sanitaire, les inondations – ont mis en évidence la lourdeur de la tuyauterie belge, avec ses lenteurs et ses incohérences. Il s’agit aussi d’anticiper, de moins subir les réformes, de permettre aux citoyens de s’exprimer en connaissance de cause, au moyen d’une procédure encadrée par des spécialistes. Ce sont autant de raisons de se féliciter qu’une telle démarche soit aujourd’hui instaurée.

Espérons néanmoins que derrière le vernis des belles intentions, l’avenir du pays se dessine effectivement en s’appuyant sur l’intelligence collective, comme annoncé. Il est aussi permis d’en douter, dans un pays dont les clés demeurent grandement en possession des partis et de leurs présidents, lorsqu’il s’agit de trancher sur les grandes orientations. Une consultation de six semaines ne suffira pas, d’autant plus qu’elle ne mobilisera peut-être qu’une faible proportion de la population, déjà encline à s’intéresser aux problématiques institutionnelles.

Il est difficile de ne pas exprimer un minimum de scepticisme, à l’entame de la consultation. Mais une participation large et diversifiée, une vraie prise en compte des propositions et une transparence irréprochable seront des ingrédients indispensables pour faire de l’ensemble du processus participatif une réussite collective qui ferait grand bien à la Belgique.