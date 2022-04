Une victoire à la Pyrrhus

C’est vachement bien, les Français sont (toujours) Européens : Emmanuel Macron repart donc pour un tour après avoir battu, ce dimanche, sa rivale d’extrême droite Marine Le Pen, au second tour de l’élection présidentielle. L’Hexagone peut souffler un coup : l’élection de cette dernière aurait été un cataclysme non seulement pour la France, mais aussi pour l’Europe. Alors que les combats font toujours rage en Ukraine, l’arrivée d’une alliée objective de Vladimir Poutine à l’Élysée avait de quoi inquiéter. Ce ne sera pas le cas, et c’est tant mieux : en ces temps plus que troublés, l’Europe a besoin d’unité et la candidate n’envisageait que la discorde, en sortant la France d’un certain nombre de traités européens cruciaux.