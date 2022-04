Gouverner sans prévoir

On peut difficilement donner tort au chercheur belge : le réchauffement climatique, et plus généralement, la question environnementale, furent les grands absents de l’élection présidentielle française qui s’achève ce dimanche.Pas de quoi désarçonner les deux finalistes que sont Emmanuel Macron et Marine Le Pen : ils n’ont tout simplement pas pris la mesure de l’enjeu, crucial, vital, pour l’humanité.