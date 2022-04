La politique et l’humain

Cette absence temporaire du gouvernement – la situation sera évaluée durant l’été – provoque quelques répercussions politiques. Une redistribution des compétences au sein du gouvernement fédéral, le départ d’une ministre francophone dans un pays où les équilibres linguistiques comptent, mais aussi l’absence d’une ministre décrite comme tempérée dans un contexte où la politique s’exerce souvent à coups de scuds et de coups fourrés.

Mais ces dimensions strictement politiques semblent bien accessoires à côté de l’épreuve humaine traversée, et qui fait écho à tant d’autres parcours plus anonymes.

Le fait que cette nouvelle concerne une personnalité publique telle que Sophie Wilmès – il faut pouvoir le reconnaître – confère à cet événement personnel une dimension émotionnelle plus large. Les réactions de tous bords politiques, majorité comme opposition, peuvent en témoigner. Sur les réseaux sociaux aussi, les marques de sympathie ont été nombreuses, rappelant que Sophie Wilmès, première femme à occuper le poste de Première ministre en Belgique, a aussi été une personnalité marquante et omniprésente – que ses choix politiques furent appréciés ou non – d’une période singulière de nos existences, au plus fort de la crise sanitaire.