François, pasteur et politique

Réunir deux femmes, l’une russe, l’autre ukrainienne, pour porter la croix lors du chemin de croix hier soir au Colisée à Rome. Symboliquement, l’idée est belle, forte, séduisante. Politiquement, c’est très délicat. Du moins si on se place du côté des Ukrainiens, religieux et laïcs, où cette initiative du Vatican est jugée inopportune, ambiguë et même offensante, car elle ne tient pas compte du contexte de l’agression militaire de la Russie. Pour le nonce apostolique en Ukraine, Mgr Visvaldas Kulbokas, comme pour de nombreux chrétiens d’Ukraine, la réconciliation doit venir quand l’agression est terminée.