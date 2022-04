Les temps changent.Sur le banc des Parlements, la moyenne d’âge a baissé. Les femmes y siègent en plus grand nombre.Il y a encore des rires sous cape, comme à l’école, quand on parle de sexualité ou des règles. Mais ça y est.On prend des mesures pour aider les filles confrontées à la précarité menstruelle. On aborde même la contraception masculine. Enfin, on s’aperçoit que les enjeux de santé publique valent bien de passer deux ou trois tabous à la sulfateuse.

Ainsi, mardi, les députés wallons seront invités à se prononcer sur la meilleure manière de lutter contre l’endométriose.

Voilà une maladie qui a été identifiée pour la première fois en 1860.Elle concerne une femme sur dix.Mais en 2022, si elle est associée aux règles, la douleur des femmes n’est toujours pas suffisante pour faire office de symptômes. Et le diagnostic peut encore mettre des années avant d’émerger.

Cette souffrance réputée "normale" ne stimule guère la recherche scientifique et encore moins son financement. À l’exception de la valeur sacrée de la fertilité, puisque l’endométriose peut empêcher les grossesses ou les compliquer.

" À noter que le manque de recherche concerne plus globalement la santé des femmes en général ", posent les signataires de la proposition de résolution soumise au Parlement wallon.

Bref, à défaut de pouvoir guérir l’endométriose, on va déjà pouvoir en parler.Aux femmes qui ont grandi avec l’injonction de ne pas se plaindre puisque "c’est normal d’avoir mal" , aux garçons pour qu’ils sachent de quoi souffrent leurs sœurs et leurs compagnes, aux plus jeunes pour qu’elles comprennent qu’elles peuvent crier au secours et que plus la maladie est diagnostiquée rapidement, moins elle provoque de dégâts. Et aux professionnels de la santé, évidemment. Ce sera une de ces victoires modestes. Mais on aura mis un pied dans la porte.