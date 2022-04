L’amie des femmes

Au début, le ton y est dégoulinant de bienveillance : rappelant son passé de mère ayant élevé seule ses trois enfants, elle rappelle que son programme proposera de doubler l’allocation aux familles monoparentales, dont la majorité sont constituées de mères seules. La lutte contre les violences conjugales est aussi au programme (comment pourrait-elle ne pas l’être...?), après quoi vient la problématique du harcèlement de rue, dont tant de femmes sont victimes dans l’espace public. Là, le ton change : c’est l’occasion pour Marine Le Pen d’y aller franco sur ses obsessions sécuritaires : "En plus des sanctions pénales lourdes, j’inscrirai les harceleurs de rue au fichier des délinquants sexuels et déciderai l’expulsion des étrangers qui se livrent à ces pratiques outrageantes." Traduction : ceux qui harcèlent seront punis, mais les étrangers seront encore plus punis que les autres. Le ton bienveillant du début cède la place, pour finir, à un discours plus viril, Le Pen embrayant sur "les mariages forcés, les certificats de virginité, les excisions ou les crimes d’honneur." De vraies problématiques, là aussi, qui inspirent à la candidate des solutions bien simples : "Il est temps de faire cesser cette dérive vers la barbarie , écrivait-elle en mars dernier. Il est temps de remettre la France en ordre en réimposant partout, et à tous, nos valeurs de civilisation." Une civilisation "helléno-chrétienne", avait-elle précisé en 2018. Ne lui dites pas ce que les chrétiens ont pu faire à certaines femmes considérées comme hérétiques...