Pour vivre au quotidien

Nous ne sommes plus dans ces subterfuges destinés à voiler une réalité que ces prêcheurs ne voulaient voir.Les masques tombent.Oui, des citoyens s’endettent, se surendettent pour vivre au jour le jour.Pour payer leurs factures d’eau, d’électricité.Pour ne pas se retrouver à la rue, pour chauffer, un peu, un logement qui tient plus de la passoire que du coffre-fort énergétique.

Ce constat sans appel est dressé par des professionnels qui ne cultivent pas le misérabilisme.Mais il est là et nous indique clairement que de nombreux ménages belges sont arrivés à la corde. Histoire de couper définitivement les ailes à un autre canard: des personnes qui travaillent à temps plein ne sont plus à l’abri.Parce qu’elles gagnent trop peu, parce que la vie est trop chère. La première se révélant plus aiguë avec l’émergence de la seconde. Comme celle-ci éclate sans complexe les plafonds oubliés de l’inflation, les CPAS en viennent à se demander comment aider ces personnes.Interpellant.

Tout aussi interpellant, le surendettement invisible.

Ce surendettement des privations silencieuses qui laissent des traces indélébiles sur la santé et le moral, et accentue cette toujours plus profonde fracture sociale, économique ou numérique.

Mais aussi ce surendettement en cascade par les emprunts intrafamiliaux ou entre amis.Celui qu’on ne voit pas mais qui creuse inéluctablement le fossé financier. Personne ne peut l’ignorer à commencer par nos décideurs qui ne doivent pas se laisser tenter par des mesures cosmétiques, mais bien adopter des mesures structurelles qui impactent directement les personnes concernées.Il ne faut pas se tromper de cible. Sinon, ce ne sera pas une révolte mais bien une révolution.