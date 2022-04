LE COURRIER DES LECTEURS

Bravo, Monsieur le président Macron! En tant que citoyenne européenne, les élections françaises ont un grand intérêt pour moi. Conserver un personnage démocrate, à la fois interventionniste et défenseur des droits de l’homme et de la paix me convient. Une grande insatisfaction semble tenailler la population française. Qu’Emmanuel Macron sache adapter sa politique économique et sociale à la demande des Français, et surtout nous évite de subir les affres du pouvoir d’une extrême droite nationaliste à souhait, d’un racisme nauséabond et d’un rejet de l’Europe manifeste.

Monsieur le président, soyez assez souple pour répondre positivement aux demandes de vos compatriotes et ainsi pouvoir à nouveau défendre l’Ukraine et l’Europe.

Cherchez le vélo

VINCENT FONTAINE, NAMUR

Aujourd’hui, j’habite en Wallonie chez les escargots, et je travaille en Flandre en faisant un trajet de 65 km fois deux. Mon employeur m’interdit – contrairement à mes collègues habitant à moins de 10 km ou encore venant en train – depuis plus de trois ans, d’avoir un vélo électrique en combinaison de mon véhicule de société de manière à réaliser les 3 à 5 km à l’entrée de la ville de destination en y évitant par temps de non pluie les bouchons. En effet, il est interdit dans le leasing financier (bravo!) de combiner plusieurs moyens de transport de l’employeur pour faire le trajet domicile - employeur: il faut faire la totalité du trajet soit avec un vélo de société, soit en voiture de société.

Enfin, un vélo électrique dans le coffre me permettrait aussi d’éviter les bouchons, le vendredi soir, quand je rentre chez moi en garant mon véhicule à l’entrée de la ville dans laquelle j’habite. Car, un vélo dans le coffre permet d’éviter les bouchons dans la ville de l’employeur mais aussi de son domicile lorsque l’on rentre le soir, et aussi de ne pas avoir de problème de parking.

Kim Clijsters, the end

Marie-Hélène Dedoncker

Bravo à Kim Clijsters pour cette magnifique carrière.

