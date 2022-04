K.-O. politique et financier ?

Après Nicolas Sarkozy, LR, jusqu’en 2012, c’est François Hollande, PS, qui avait tenu la baguette présidentielle.Même pas dix ans plus tard, ces partis sont devenus des nains du paysage politique français.Moins de 2% pour les socialistes, moins de 5% pour les Républicains.

Au-delà de cette humiliation devant les urnes, une deuxième les frappe de plein fouet: celle de la déchéance financière.Car la première engendre la deuxième.Le système français est ainsi fait, si les candidats ne parviennent pas à rassembler plus de 5% des votes, l’État ne leur rembourse pas ou prou leurs frais de campagne.Au lieu des 7 millions d’euros, maximum, prévus, ce sera 800000 euros.Quand on annonce que le LR aurait battu campagne pour 15 millions, on peut mesurer l’inquiétude qui doit régner dans le quartier général républicain. D’autant plus qu’il n’y était pas du tout prévu de descendre en dessous du seuil fatidique. On n’a guère regardé à la dépense... Ce que les petits candidats, plus prudents et plus prévoyants, font.Mais là, animé par cette morgue anachronique et mauvaise conseillère, le parti a oublié de se défaire de ses mauvaises habitudes. Celles qui avaient, entre autres, explosé les plafonds de dépenses électorales sous l’ère Sarkozy. Condamné récemment en première instance pour financement illégal de sa campagne...

Voici ce grand parti déchu et déchiré de l’intérieur, relégué au rang de ces mêmes petites formations qu’il regardait de haut. Les Républicains inspirent-ils encore assez confiance pour convaincre lesdonateurs de renflouer le navire? Et si c’était le cas, est-il encore à même de reprendre la mer? Tant l’équipage semble tiraillé...