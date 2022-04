L’ennemi idéal

À l’époque, le président sortant avait été élu « sur du velours ». Après une campagne émaillée de scandales et de déchirements internes chez les deux grands partis traditionnels du pays (LR et le PS), Macron n’avait plus eu qu’à surjouer jusqu’au bout sa partition « ni droite ni gauche » face à une Marine Le Pen mal préparée et ne croyant pas vraiment en ses chances de victoire. Cinq ans plus tard, le fameux « ni-ni » a changé de camp. La cheffe du Rassemblement national a (presque) tout misé sur le social et le pouvoir d’achat, évitant de se mouiller sur les thèmes susceptibles de ternir son image. Lors de la pandémie, elle a, par exemple, louvoyé entre les gouttes conspirationnistes, critiquant l’usage du vaccin (notamment pour les enfants), sans toutefois plonger la tête la première dans un discours antivaccin primaire, contrairement à l’ancien vice-président de son parti, Florian Philippot, ou à d’autres personnalités d’extrême droite.