L’extrême droite victorieuse

Les sondages prédisent un affrontement entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen au second tour. À moins que l’insoumis Jean-Luc Mélenchon ne crée la surprise en récoltant une portion importante de « votes utiles » à gauche. Mais il apparaît d’ores et déjà, indépendamment de la personnalité qui occupera l’Élysée, que l’extrême droite incarnée par Marine Le Pen et Éric Zemmour sortira victorieuse de la campagne, d’une certaine façon. L’extrême droite et ses thématiques, son agenda, ses discours, ses obsessions. L’extrême droite qui, à travers la candidate du Rassemblement national, caresse toujours l’espoir de damer le pion à Emmanuel Macron le 24 avril. Ou de le talonner, ce qui constituerait une victoire à la Pyrrhus pour lui.