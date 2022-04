La Présidentielle française, Cent Wafers et les ukrainosceptiques dans le Presse-Citron

C’est nouveau: les ukrainosceptiques

On a connu les climatosceptiques, puis les covidosceptiques (sans parler des vaccinosceptiques).Sont apparus cette semaine… les ukrainosceptiques. Oui, ces gens qui ont douté des massacres de civils à Boutcha. Les Russes ayant crié à la " mise en scène ", des internautes ont embrayé, cherchant le moindre détail (un cadavre, vu d’un rétroviseur, qui " bougerait ") prouvant que c’était une fake news . La presse sur place et les images satellite leur ont cloué le bec. Mais si les ukrainosceptiquesse multiplient, on peut s’attendre à tous les délires, genre: "Zelenski, c’est en fait un agent de Poutine" ou encore "Celui qui dirige vraiment l’armée russe, c’est Trump".

On va passer de Cent Wafers à ZéroWafers

Je lis qu’à cause de la guerre russo-ukrainienne, il faut s’attendre à une pénurie de gaufrettes Cent Wafers, ces biscuits " typiquement belges " dans nos magasins. Pourquoi? Parce que les Cent Wafers, jadis produits à Herentals (ainsi que les barres Cha-Cha et les biscuits Tuc) ont été délocalisés enUkraine en 2019. Que va encore nous révéler ce conflit? Que plein d’autres produits " typiquement belges " sont fabriqués entre Kiev et Odessa?Va-t-on vers une pénurie de sirop de Liège, de cuberdons de Gand, de Moeder Babelutte, de couques de Dinant, de "Chat" de Geluck, voire de films des Dardenne? Le moral des Belges ne s’en relèvera pas.

ux armes, citoyens chômeurs et minimexés!

Depuis le conflit ukrainien, ça plane pour la ministre de la Défense Ludivine Dedonder à qui on promet un milliard de budget en plus.Sur ce, elle relance le "service d’utilité collective" (ne pas lire "d’intérêt général"), destinés aux jeunes chômeurs ou minimexés désireux de " servir leur pays " moyennant petit "rab" financier. Ils pourront, j’imagine, garder les casernes la nuit, arracher les mauvaises herbes, inventorier les stocks de casques, faire blinquer les véhicules, toutes ces glorieuses tâches dévolues aux ploucs, jadis, quand le service militaire était obligatoire.

Transformez votre maison en lieu de culte, économies garanties

J’apprends que la Cour européenne des droits humains vient de dénoncer le caractère " flou et arbitraire " de la reconnaissance des cultes en Belgique.Et cela, après examen d’une plainte de Témoins de Jéhovah s’insurgeant de la suppression de leur exonération du précompte immobilier. Eh oui, les lieux de cultes reconnus sont exemptés de ce lourd impôt dans notre pays. Intéressant, non?Moi, je songe sérieusement à faire de mon habitation un temple du stromaeisme, voire un siège de l’Église angèlienne, pour ne citer que deux divinités belges très très reconnues.Et hop, fini le précompte immobilier!

ENBREF

UNEHISTOIREDECHAISEGARDÉE

Cette semaine, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, devait se rendre à Kiev, escortée par son chef de la diplomatie Josep Borrell. Et pas de Charles Michel? Non. Depuis le coup de la chaise chez Erdogan, on ne prend plus le moindre risque.

ECRISTONNOM, RÉDUFLATION

Vous connaissez ce mot: " la réduflation "? C’est vendre un produit au même prix, mais en diminuant sa quantité. Comme si votre boucher changeait de tactique: " Y a un peu moins, je vous le mets quand même? "

KINDER SOUCI

Des œufs Kinder Surprise retirés du commerce cette semaine: oui, certains contenaient des pâtes Buitoni...