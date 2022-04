Comment se gagnent les guerres

Pour l’heure, c’est peu dire que le paquet de sanctions concocté par la Commission (comprenant un embargo sur le charbon russe, notamment), est jugé trop faible, en tout cas par les représentants des citoyens européens. "La vérité c’est que le cinquième paquet, c’est quoi? Du charbon! C’est ridicule! Il faut changer de stratégie!", a tancé, mercredi, l’ancien Premier ministre belge Guy Vherofstadt, fervent partisan d’une stratégie de sanctions maximales, et le plus tôt possible, à l’encontre du régime de Poutine. La grande majorité des députés européens partagent visiblement son avis. Mais pas tous les États membres, dont un certain nombre –l’Allemagne en tête– sont toujours réticents à l’idée de franchir le pas.

Cela se comprend, quand l’économie même du pays en dépend. C’est pourtant la seule façon de faire perdre cette guerre maudite à Poutine: en lui coupant les munitions que constituent nos euros. Toutes proportions gardées, l’argent a toujours joué un rôle d’arbitre dans les conflits majeurs. Les deux guerres mondiales ayant meurtri l’Europe au cours du vingtième siècle ont été gagnées par les alliés en partie grâce au blocus économique maximal mis en place contre l’agresseur allemand. Le monde a certes changé, mais pas le pouvoir de l’argent… Faute de mieux, l’arme économique est la seule dont disposent les démocraties libérales. C’est aussi la plus redoutable. Poutine le sait bien, lui qui s’était plaint, mi-mars, de « la guerre économique de l’ouest » à l’encontre de la Russie. Aux États membres de lui prouver qu’en réalité, il n’avait encore rien vu.