Et sinon, la santé, ça va ?

Cette année, l’accent sera mis sur les mesures à prendre d’urgence pour préserver la santé de la planète et des êtres humains. Selon les estimations de l’OMS, " Chaque année, plus de 13 millions de décès dans le monde sont imputables à des causes environnementales évitables. Il s’agit notamment de la crise climatique, qui constitue la plus grande menace sanitaire à laquelle l’humanité est confrontée. En effet, la crise climatique est aussi une crise sanitaire. " Comme une piqûre de rappel pratiquement instantanée, deux jours après le dernier rapport du Giec.