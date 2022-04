Sanctions graduelles : jusqu’où ?

Irréaliste, répondent en chœur un certain nombre d’États européens dont les économies dépendent, pour beaucoup, de ce précieux gaz. L’argument est évidemment valable économiquement parlant, surtout pour certains États. Mais à l’échelle de l’UE tout entière, ce raisonnement de "sanctions graduelles" repose sur l’idée qu’un jour, peut-être pas si lointain, les relations avec la Russie se (re)normaliseront. Que ce partenaire énergétique privilégié reviendra à la raison, que les uns et les autres se concerteront autour d’une table et signeront des accords, bref, que tout redeviendra (un peu) comme avant. Alors, dans ce cas, ne pas "brûler" toutes nos cartouches, gaz compris, peut s’entendre.

Dans le cas contraire, que pèsera le gaz russe si d’autres "Boutcha" étaient découverts dans les jours, les semaines, les mois à venir? Il faut peut-être se rendre à l’évidence: tant que Poutine et son régime seront au pouvoir, les relations économiques avec la Russie ne seront jamais "normalisées". Ou alors, au détriment des Ukrainiens, ou d’autres peuples détestés du maître du Kremlin.

Enfin, il échappe parfois aux dirigeants de l’UE (aux dirigeants tout court d’ailleurs), que les citoyens ne sont pas que des consommateurs, qu’ils sont aussi en capacité d’entendre des choses difficiles, même sur le plan économique. Dont le fait que se passer du gaz serait un coup très dur pour toute la zone euro. Mais pas un coup mortel.