Un rôle fondamental

Ce n’est pas une raison pour cesser de s’émouvoir.Pour ne pas entendre les cris, ne pas regarder les visages déformés par la peine, la haine ou la peur, pour ne pas sentir couler les larmes.

Il faut – c’est indispensable pour comprendre –, laisser entrer en soi le souffle de la souffrance d’autrui. Se l’approprier par tous les pores. Le massacre de civils sans défense est, de tous les crimes de guerre, le plus vil, mais aussi le plus retentissant et le plus sévèrement blâmé.On en trouve des illustrations à toutes les pages des livres, à tous les tournants de l’Histoire. Les abominations révélées à Boutcha ont le poids moral suffisant pour faire basculer le cours du conflit.

Dans quelle logique une armée russe qui abandonne le terrain sans même le fuir laisse-t-elle, dans son sillage, autant de traces de ses exactionsou de ses bavures?Pour donner du corps à la menace? Pour qu’on la prenne au sérieux? Par cynisme ou par stupidité indolente?

Au-delà des drames et des émotions légitimes, il convient de s’interroger sur le sens des tragédies. Prendre du recul, s’extirper du décor ensanglanté, de la fureur des armes et des canons, des hurlements et des pleurs. Pour mieux analyser les faits et les discours de chacun.

C’est aussi cela le rôle du journaliste, de rester vigilant. Pas seulement de relayer, de relater, mais de douter, d’analyser, de décrypter. Tenter de comprendre les manœuvres sous-jacentes qui dépassent, de loin, la banale cruauté des combats. Combien de journalistes, même les plus éminents, représentants des plus prestigieux médias mondiaux, ne se sont pas laissés un jour duper, aveugler, gagner par la ferveur? Perdant leur crédibilité en omettant ce travail, fondamental, qui est la recherche de la vérité.