Kiev libérée, pas délivrée

Après le retrait des forces russes de la région de Kiev ces derniers jours, l’heure était à la désolation et à la dénonciation de leurs exactions ce week-end. Et ce, notamment, face aux récits d’atrocités et à la découverte de charniers de civils ukrainiens à Boutcha, dans la banlieue nord de Kiev. Washington et l’OTAN, mais aussi l’Union européenne, par la voix entre autres de Charles Michel, ont ainsi exprimé toute leur horreur face à ces «crimes de guerre» qui ne resteront pas impunis. Tout en avertissant que le départ de Moscou de cette région ne représentait ni un «vrai retrait» ni un espoir de désescalade.