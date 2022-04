Les années Hollande, marquées par des attentats islamistes traumatisants, ont englouti la gauche française en responsabilité dans une série de débats sur… l’identité française et la déchéance de la nationalité.

Le schisme à gauche sur ces thèmes explosifs a été encore plus violent qu’à droite. Dans le sillage du Premier ministre Manuel Valls sous François Hollande, toute une partie de la gauche intellectuelle française s’est engouffrée dans la brèche, dénonçant à tour de bras les courants dits décoloniaux chez l’extrême gauche et les écologistes, revendiquant parfois, "sans complexe", son droit à être "islamophobe": un mot que certains, à gauche comme à droite, perçoivent comme un triomphe de l’idéologie salafiste, et donc islamiste. Ces débats ont bien le droit d’exister, reste à savoir à qui ils profitent au bout du compte. Après quinze ans "d’identité nationale" à toutes les sauces en France, on ne peut que constater les dégâts tant sur le plan électoral que sur celui du débat public.

Si Marine Le Pen venait à gagner dans vingt jours, on se demande si les dirigeants de ces grands partis autrefois « responsables » arriveraient à se regarder dans la glace « sans complexe ».