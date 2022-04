Macron, la Russie et le RER wallon dans le même Presse-Citron

La Macronie et sa McKinsey dépendance

Je lis que le président français Emmanuel Macron, candidat à sa propre succession, est ces jours-ci dans la tourmente après qu’un livre ait mis au jour sa collaboration obsessionnelle avec le coûteux consultant McKinsey. Une vraie dépendance! On parle de 1milliard€ dépensé rien qu’en 2021 et donc d’un potentiel scandale d’État. Au fait, n’est-ce pas McKinsey qui avait inventé chez nous le système Nethys et qui conseillait systématiquement les gérants de cette machine à pognon verrouillée de l’intérieur? Ils sont dans tous les bons coups, décidément.

Peu aidés, oubliés, abandonnés...mais taxés

Je lis que les sinistrés des inondations de juillet " seront taxés sur les aides reçues".C’est un pic de cynisme, non? À l’époque, Alexander De Croo avait pourtant dit " qu’on ne laisserait tomber personne". Huit mois plus tard, on parle de 3000 personnes encore non relogées. Dans ce pays, il faut craindre les Russes, certes, mais plus encore l’État belge, de plus en plus lent, compliqué et désorganisé.En cas de coup dur, genre attentat terroriste ou catastrophe climatique, les victimes se retrouvent peu aidées, abandonnées et doivent endurer le sentiment d’avoir été complètement oubliées. Sauf par le fisc et les services de taxation, évidemment.

Le RERwallon, ce Retard éternel régional

J’apprends que le ministre de la Mobilité,GeorgesGilkinet, veut changer le nom du RER, qui veut dire au départ "Réseau express régional". On serait tenté de l’appeler le "Réseau éternellement reporté", du moins en Wallonie (en Flandre, il circule) où l’on parle de lui comme d’une sorte de monstre du Loch Ness (appelons-le dès lors LNR ou "Loch Ness régional", ça attirera les touristes).C’est fou de se dire que, dans 20 ans, l’épave duTitanic aura complètement disparu, rongée au fond de l’océan, et que le RER wallon, lui, ne sera sans doute toujours pas terminé.

Comment devenir journaliste au pays de Poutine?

Il se dit que " la Russie intensifie sa désinformation à l’égard de la guerre en Ukraine". C’est fou d’engager des journalistes rien que pour raconter des craques. Je me demande comment les candidats à ce job rédigent leur candidature. Il faut sans doute démarrer par " J’aime et admire le président Poutine, je suis convaincu du bien-fondé de ses actions, même meurtrières ". Puis argumenter: " On me dit très doué pour créer des versions alternatives et délirantes de la réalité, qui sèmeront le doute dans l’opinion publique." Terminer par le classique: " Je suis disponible et surtout… libre de toute obligation militaire." Histoire de ne pas se faire expédier au front.

FAUT BÉTONNER

L’État " va investir 1 milliard dans la défense". Euh… de l’arméebelge? Non, des Diables rouges, c’est clairement plus urgent.

REMISE DES ESCARRES

Will Smith jouera le rôle de Zinedine Zidane dans un biopic intituléCoup de sang.

FALLAIT LE DIRK

Il y a 30 ans déjà, le belge Dirk Frimout allait dans l’espace. Faut dire, le diesel était à 0,2 cent à l’époque.

FAMILLE CODA

Triomphateur aux oscars, le filmCodaest la versionUS de laFamille Bélier.Même histoire que dans la version française, mais sans les chansons de Michel Sardou. Donc, probablement beaucoup mieux.