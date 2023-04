Immobilier en Wallonie en 2023 : découvrez le prix moyen d’une maison neuve dans votre province et votre commune

D’après un communiqué publié au début du mois d’avril, une maison neuve belge (*) coûte en moyenne 380.378 euros (hors TVA) au 1er trimestre de l’année 2023, ce qui correspond à une hausse de 7,5 % en un an.

“Sur une base trimestrielle, le prix moyen d’une maison neuve en Belgique a augmenté de 2,4 %, soit de près de 9.000 euros”, soulignent les deux sociétés actives dans l’immobilier.

Biens neufs : des investissements en baisse dans le Luxembourg

Mais alors que les prix en Flandre affichent une hausse moyenne de 3,4 %, la Wallonie enregistre une légère baisse (-1,2 %) pour la première fois depuis la pandémie, au 3e trimestre 2020). “Étant donné qu’il s’agit d’une baisse limitée et pour le moment unique, il est trop tôt pour parler de tendance”, nuance toutefois le constructeur, qui estime qu’une 3 façades coûte 329.298 euros (HTVA) au sud du pays.

Comparant les prix de 2022 à ceux pratiqués lors des trois premiers mois de 2023, Matexi et Realo observent un ralentissement des investissements dans le Luxembourg. Considérée comme l’eldorado des nouveaux acquéreurs pendant le confinement, la verte province recense une diminution (-3,5 % /339.070 euros) du prix de ses biens neufs.

À l’inverse, les habitants du Brabant wallon (+4,9 % /424.339 euros) et de Namur (+5,6 % /326.532 euros) ont vu leur maison prendre beaucoup de valeur depuis le début de l’année. Seul le prix des constructions situées en Flandre occidentale (+6 %) et la Flandre orientale (+5,3 %) ont progressé encore plus depuis janvier.

Plus de 285.000 euros pour un appartement neuf en Wallonie

“En ce qui concerne les appartements neufs, on observe une augmentation plus modérée que pour les maisons”, poursuivent Matexi et Realo. Et pour cause, dans ce secteur, la hausse des prix s’est limitée à 4,8 % entre le 1er trimestre 2022 et le 1er trimestre 2023 et à seulement 0,8 % depuis le 1er janvier 2023.

Mais dans un marché où les appartements (**) se négocient à 285.919 euros en moyenne en Belgique, le constructeur note encore des disparités régionales : les prix en Flandre ont grimpé de 5,9 % en un an alors que la hausse en Wallonie (3,1 %) et à Bruxelles (3,4 %) est légèrement supérieure à 3 %.

Positifs dans l’ensemble, “ces chiffres confirment pour la première fois que l’on a de plus en plus affaire à un marché immobilier à deux vitesses”, estime Roel Helgers, économiste de marché chez Matexi. “La pression à la hausse sur les prix des biens neufs est la conséquence de l’attention croissante des acheteurs pour l’efficacité énergétique d’un bien, de la réglementation plus stricte en matière de rénovation, de la hausse des coûts de construction et de la diminution de l’offre en 2022. ”

Les maisons neuves les moins chères à Colfontaine

Toujours d’après les chiffres publiés dans le baromètre de la construction neuve, c’est en Wallonie que l’on retrouve les biens neufs les moins chers du marché. Exemple avec Colfontaine, la seule commune du pays où il est encore possible d’acheter une maison fraîchement construite pour moins de 200.000 euros.

Derrière Colfontaine, quatre autres entités wallonnes occupent le top 5 des communes où acquérir une 3 façades neuves est le moins coûteux : il s’agit de Dour, Estinnes, Wanze et Charleroi.

Symbole d’un marché beaucoup moins accessible, la première commune flamande de ce classement est Bocholt, une entité où il faut dépenser 297.059 euros en moyenne pour posséder sa propre maison. Soit 100.000 euros de plus qu’à Colfontaine !

À l’autre bout du classement, les maisons neuves de Kraainem (802.102 euros), Knokke-Heist (711.380 euros) ou encore Wezembeek-Oppem (644.990 euros) font exploser le portefeuille de leurs acquéreurs. À côté, les villas de Waterloo (558.070 euros), Chaumont-Gistoux (536.197 euros) ou encore Braine-L’Alleud (528.912 euros), Grez-Doiceau (520.140 euros) et Braine-le-Château (492.150 euros) semblent données.

Les appartements neufs les moins chers à Clavier

Dans le même ordre d’idée, les appartements neufs les plus accessibles se trouvent également tous en Wallonie. Avec, en tête de classement, la commune de Clavier où un logement de deux chambres s’achète en moyenne pour 168.123 euros. En comparaison, les appartements les moins chers de Flandre se négocient environ 233.535 euros, à Maaseik, contre 260.969 euros à Molenbeek-Saint-Jean, dans la région de Bruxelles-Capitale.

Et où se situent les appartements les plus chers de Wallonie ? Dans le Brabant wallon, de nouveau ! C’est le cas à La Hulpe (398.234 euros) mais aussi à Rixensart (392.741 euros) ou encore à Ottignies-Louvain-la-Neuve (383.138 euros).

(*) Une maison 3 façades de 160 m² avec 3 chambres, une salle de bains et un jardin

(**) Un appartement de 95 m² avec 2 chambres et une salle de bains