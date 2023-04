Immobilier en Wallonie en 2023 : comment évolue le prix moyen au m² de votre maison/appartement

Selon Immoweb, un mètre carré se négocie ainsi désormais 2.265 euros sur le territoire belge. Ce qui, bien qu’il s’agisse d’une hausse trimestrielle de l’ordre de 0,9 %, correspond à “une augmentation deux fois moins élevée qu’aux premiers trimestres des deux années précédentes”. Deux années qui avaient connu une croissance égale à 1,9 %.

Bien plus faible aujourd’hui qu’elle ne l’était durant le confinement, la progression du marché est ralentie par la crise financière et un net recul de l’octroi des crédits immobiliers. “En février 2023, les banques belges ont accordé 49 % de crédits hypothécaires en moins par rapport au même mois de l’année précédente”, précise Immoweb, qui ajoute que la Fédération royale du notariat belge a enregistré une diminution de 10,5 % des transactions immobilières en janvier et février 2023 par rapport à la même période en 2022.

“Nous assistons aujourd’hui à un léger affaissement des prix de l’immobilier dans un marché qui poursuit tout de même son mouvement d’ascension”, note encore le site immobilier. “L’effondrement annoncé par certains experts n’est donc toujours pas à l’ordre du jour, avec des prix affichés qui restent positifs au premier trimestre. ”

Reste que toutes les régions du pays ne sont pas impactées de la même façon par l’évolution du marché…

Le marché immobilier progresse moins à Bruxelles

Ainsi, Bruxelles-Capitale est la région du pays où la croissance est la moins forte. Contrairement à la Wallonie et à la Flandre, où le prix moyen des biens immobiliers a augmenté de 0,9 % lors du 1er trimestre de 2023, les maisons et appartements n’ont pris “que” 0,7 % de valeur entre janvier et mars.

“Dans l’ensemble, Bruxelles accuse encore un certain retard par rapport aux deux autres régions. Un phénomène que nous avions observé après l’arrivée du Covid et qui s’est à nouveau manifesté depuis le début de la hausse des taux survenue l’année dernière. En un an, les prix de l’immobilier ont en effet progressé de respectivement +3,6 % et +3,5 % en Flandre et en Wallonie, contre une hausse plus timorée à Bruxelles (+2,6 %) ”, souligne Immoweb. “Cependant, avec un niveau moyen de 3 326 €/m², les prix dans la région de Bruxelles-Capitale restent largement au-dessus de ceux de la Flandre (2 385 €/m²) et de la Wallonie (1 709 €/m²). »

Moins de campagne et moins de maisons

Autres constats : l’attrait pour la campagne – qui a été très fort pendant le confinement – diminue en même temps que la propension des acheteurs à se tourner principalement vers des maisons.

“Après le véritable boom du prix des maisons pendant la crise sanitaire, les appartements avaient récemment repris le dessus”, assure Immoweb, qui recense une hausse de 1 % des prix des appartements contre 0,9 % durant le 1er trimestre 2023. “Mais encore une fois, Bruxelles fait figure d’exception à la règle. Tandis que le prix des appartements a augmenté de +1,4 % au T1 dans la capitale, celui des maisons a, quant à lui, connu une légère baisse (-0,2 %). Un écart conséquent, qui pourrait s’expliquer par les taux d’intérêt élevés qui rendent plus difficile le financement de grands projets, tels que l’achat d’une maison, dans notre capitale. ”

Luxembourg : le prix des biens en forte progression

Au niveau provincial, une province wallonne tire son épingle du jeu : le Luxembourg. Plus encore que Liège, et sa progression égale à 1,2 %, la verte province a vu le prix de ses biens immobiliers augmenter de 1,4 % depuis janvier 2023. Ce qui en fait la 3e province du pays à avoir pris le plus de valeur depuis le début de l’année. À l’inverse, le Brabant wallon (+0,3 %) enregistre une progression bien plus modeste. Seule Anvers (+0,2 %) fait moins bien.

Et “si l’on s’intéresse aux grandes villes belges, ce sont Louvain (+2 %) et Namur (+1,8 %) qui mènent la danse. Dans l’autre partie de tableau, Mons a enregistré une légère baisse de -0.3 %, tandis qu’Anvers a connu un statu quo (+0 %). ”

Un rapport de force plus équilibré

Pour Immoweb, “la forte hausse des taux semble avoir rééquilibré le rapport de force entre vendeurs et acheteurs en faveur de ces derniers”. Et “vu la baisse mécanique de la demande (impactée par la hausse des taux d’intérêt, NDLR), les acquéreurs potentiels ne doivent donc plus hésiter à négocier les prix des biens”.