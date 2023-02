Évolution du prix des maisons en Wallonie : de -26 % à +51 % dans certaines communes

Le Brabant wallon occupe 13 places dans le Top 15 des communes où les maisons sont les plus chères en 2022, deux entités du Luxembourg complétant le classement.

Prix médian des maisons par commune (2022)

L’an dernier, le prix médian d’une maison s’est élevé à 375.000 € (+4,2 % par rapport à 2021) dans la Jeune Province. Mais les écarts sont également considérables à l’intérieur du Brabant wallon. La commune la plus coûteuse reste Lasne, avec un prix médian pour une maison qui atteint les 690.000 euros, suivie par Waterloo (542.500 €) et Chaumont-Gistoux (490.500 €).

Les maisons les moins chères en Wallonie se trouvent du côté d’Hastière (80.000 €), Colfontaine (120.000 €) et Frameries (120.000 €). Pointons que le Top 15 des communes où les maisons sont les moins coûteuses est composé de 12 localités du Hainaut, 2 namuroises et une dans la province du Luxembourg.

Prix médian des maisons par province (2022)

Quelques Communes ont vu les prix varier fortement entre 2021 et 2022. Parfois à la hausse ou à la baisse.

Crisnée (-26,5 %), Pepinster (-24,8 %) et Martelange (-22,3 %) affichent les plus fortes baisses de prix sur un an, tandis que du côté de Vaux-sur-Sûre (+51,3 %), Doische (+46,1 %) et Houyet (45,5 %) les tarifs ont grimpé en flèche.

Évolution du prix des maisons dans les communes wallonnes