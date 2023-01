Porte d’entrée sécurisée

Les matériaux des portes extérieures sont sensiblement les mêmes que ceux des châssis, à savoir le bois, l’aluminium et le PVC. Les avantages et inconvénients sont également du même ordre, tant pour l’isolation acoustique que thermique. Pour la porte d’entrée, une caractéristique supplémentaire doit néanmoins être prise en compte, celle de la sécurité car elle s’érige en premier rempart contre les effractions. L’épaisseur de la porte, le nombre de points de fermeture latéraux et la serrure sont quelques-uns des éléments à prendre en compte. Plusieurs labels (belges et/ou européens) et codes caractérisent la résistance d’une porte, le label A2P certifie que la porte répond aux normes et qu’elle a été certifiée par des tests. Il est accompagné d’un code BP de 1 à 3. La résistance à l’effraction est de cinq minutes pour le BP1, de dix minutes pour le BP2 et de quinze minutes pour le BP3.