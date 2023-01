Bien choisir ses châssis, portes et fenêtres

Choisir les bonnes menuiseries extérieures est loin d’être évident vu l’offre présente sur le marché. Afin de vous aider dans ce choix délicat, nous allons prendre cinq critères en considération: le rapport qualité/prix, l’isolation thermique et acoustique, la durée de vie, la sécurité et l’esthétique. Les châssis et le vitrage jouent un rôle important dans les déperditions énergétiques d’une maison et sont responsables de 15 à 20% des pertes totales. Nous le savons, l’habitat wallon est relativement ancien et peu performant en matière de performance énergétique. Certaines demeures, même si elles se font plus rares, ont encore du simple vitrage et/ou des châssis qui laissent passer l’air extérieur. Dans cette hypothèse extrême, les déperditions de chaleur peuvent même atteindre jusqu’à 40% du total ! En ces temps où les coûts de l’énergie atteignent des sommets inégalés, l’urgence est de parfaire l’isolation de l’habitat à la fois pour des raisons financières mais aussi pour limiter l’impact des émanations de gaz à effet de serre du chauffage domestique.