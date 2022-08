Comment conserver une bonne fraîcheur intérieure en période de fortes chaleurs ?

Si cela s’avère plus ou moins efficace, «l’idéal est de concevoir ou de rénover sa maison en prenant en compte tant les probables températures hivernales qu’estivales» souligne Vanessa Levaux, Responsable contrats d’entreprise et spécialiste PEB chez T.Palm.

En effet, il faut tout simplement éviter que la chaleur ne puisse entrer, mais aussi s’assurer qu’elle puisse être évacuée. Une mission parfois difficile à atteindre alors que l’on privilégie dorénavant de larges baies vitrées.

Gérer l’isolation

Il faut donc décortiquer le problème. Déterminer par où entre la chaleur que ce soit par conductivité thermique au travers de parois mal isolées, par effet de serre au travers de vitrages ou par l’usage que l’on fait des pièces en termes d’éclairages et d’appareillages qui réchauffent l’atmosphère intérieure.

On peut commencer par isoler convenablement, «tout en évitant de calfeutrer l’habitation, ce qui aurait pour résultat de capturer la chaleur à l’intérieur sans lui offrir la possibilité d’être évacuée» souligne notre experte.

Vitrage et facteur solaire

Le vitrage est à prendre en compte également, surtout lorsque l’on a de grandes surfaces vitrées. Dans ce cas, des formules telles que des screens, des tentes solaires, des pergolas bioclimatiques ou autres auvents et aménagements extérieurs du bâtiment sont des solutions. La végétalisation des abords du bâtiment peut aussi s’avérer efficace.

La qualité du vitrage dont son facteur solaire (la fameuse valeur g) indique la quantité de chaleur solaire maintenue à l’extérieur. Plus la valeur g est basse, moins le vitrage laisse passer le rayonnement solaire et est performant.

Faire appel à la technique

Bien entendu, une ventilation double flux «avec by-pass», précise Vanessa Levaux, permet d’ajuster le fonctionnement de l’échangeur en fonction des températures extérieures et intérieures. Le by-pass supprime les échanges d’airs chauds durant la journée et contribue ainsi à garder l’intérieur frais.

Une pompe à chaleur réversible peut quant à elle chauffer, mais aussi rafraichir l’intérieur de la maison. En outre, c’est une solution plus durable qu’un système d’air conditionné classique plus énergivore et polluant. Couplée à des panneaux photovoltaïques, la pompe à chaleur offre même une excellente solution vers l’autonomie.

Et à notre experte d’ajouter : «Les solutions sont à évaluer en fonction de l’orientation et de la taille de sa maison. Chez T.Palm, nous privilégions également une plus grande autonomie énergétique dans le respect de l’équilibre budgétaire et architectural. Nous possédons pour cela un outil de configuration qui permet d’avoir très rapidement une estimation budgétaire».

Envie de découvrir comment bien construire ? T.Palm vous convie à ses portes ouvertes les 3 et 4 septembre prochains.