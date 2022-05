Construire ou rénover ne se fait pas en deux temps trois mouvements. Et s’il n’y a pas de solution miracle, mieux vaut suivre quelques conseils lorsqu’on est à la recherche d’un bon entrepreneur pour effectuer des travaux, explique d’emblée Jean-Philippe Ducart, porte-parole de Test Achats.

1. Faites-vous aider

Faire appel à un architecte permet de disposer d’un accompagnement tout au long de la réalisation du projet. Outre son expertise, ses conseils, son estimation du budget et le contrôle de l’exécution des travaux, celui-ci pourra vous faire bénéficier de son carnet d’adresses. Si vous vous lancez sans architecte, commencez par demander à vos amis, voisins et votre famille s’ils n’ont personne à vous recommander. Plusieurs plateformes permettent également de trouver des professionnels, comme le site buildyourhome.be de la Confédération Construction, ainsi que TrustUp.be , une sorte de TripAdvisor de la construction.

2. Demandez des devis préalables

Contactez plusieurs entrepreneurs, afin de pouvoir comparer leurs devis. Pour éviter tout malentendu sur le chantier, avant de signer, exigez que les devis soient détaillés et les techniques étayées, par écrit. Notons que Test Achats propose sur son site ( test-achats.be/contrat ) un contrat type pour les petits travaux, afin d’éviter "les clauses inéquitables ou carrément abusives: acompte excessif, prix non fixé dès le départ, pas de délai annoncé, exonération de responsabilité de l’entrepreneur" .

3. Vérifiez à qui vous avez affaire

Sachez que tout entrepreneur est tenu d’être inscrit à la Banque Carrefour des Entreprises (economie.fgov.be). Vous pourrez y vérifier s’il dispose bien des compétences requises et consulter sa situation financière.Celui-ci est-il solvable? Avec son numéro d’entreprise (que vous trouverez sur son devis ou site internet), vous pouvez vérifier qu’il n’a pas de dettes fiscales ou sociales, en un clic, via le site checkobligationderetenue.be . Vérifiez également où se situe le siège social de l’entreprise (s’agit-il d’un atelierou est-ce une simple boîte postale anonyme?). Par ailleurs, prenez aussi le temps de consulter son site internet et de lui demander des exemples d’ouvrages qu’il a réalisés et des références. Prenez aussi le temps de simplement taper son nom dans Google pour vérifier qu’il n’a pas fait l’objet de plaintes.

4. Évitez les gros acomptes

Il est conseillé de payer le plus faible acompte possible. Vous serez en effet en position de faiblesse si l’entrepreneur ne réalise pas (correctement) son travail. En cas de faillite, peu de chance de revoir votre argent. "L’acompte ne doit, en principe, pas dépasser les 15%, sauf pour les travaux sur mesure, max 30%", conseille Test Achats.

5. Un ou plusieurs corps de métier?

Si vous avez plusieurs travaux à effectuer, deux solutions s’offrent à vous. Vous pouvez engager un entrepreneur général, pour qu’il se charge de coordonner l’ensemble des travaux. Par contre, demandez-lui une liste de ses sous-traitants afin de les contrôler, à leur tour, via le site de la Banque Carrefour. Certains entrepreneurs travaillent avec des sous-traitants non compétents ou en noir. L’autre solution, que recommandent de nombreux professionnels, consiste à travailler avec des corps de métiers distincts, spécialisés dans leur domaine. C’est cette formule qui offre le meilleur rapport qualité/prix, indique Test Achats. Attention, par contre, à convenir d’un prix ferme et de délais d’exécution, par écrit, afin que ceux-ci se succèdent sur le chantier. Et précisez les éventuels dommages et intérêts en cas de souci.