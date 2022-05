De janvier 2021 à début avril 2022, les prix des matériaux de construction ont augmenté de 40%, annonce la Confédération Construction. Des nouvelles augmentations ont encore été constatées en avril, notamment pour l’acier, les métaux ferreux et les matériaux d’isolation. Pour comprendre les raisons de cette flambée des prix, il faut faire un bond de deux ans en arrière, là où tout a commencé.

L’effet (post-)confinement

Car c’est en 2020, alors que la pandémie confine la moitié de l’humanité pendant de nombreux mois, que les rouages de l’économie mondiale s’enrayent brutalement. Des usines ferment, des travailleurs sont absents: la production des matières premières comme des produits finis est inévitablement perturbée. Tous les secteurs sont touchés, donc ceux de la construction. Pour combien de temps?A l’époque, on est plutôt pessimiste. "A ce moment-là, on s’attend à ce que cette crise soit importante et longue, se rappelle Jean-Pierre Liebaert, directeur du département économique de la Confédération Construction. Mais finalement, la reprise est bien plus rapide que prévue et la demande est modifiée."

Pendant les confinements, les ménages se sont réappropriés leur logement. Fini, alors, les restos, vacances et autres loisirs: la bourse un peu plus lourde, de nombreux particuliers, un peu partout dans le monde, se lancent dans des travaux de rénovation. "Et ça... les producteurs ne l’avaient pas anticipé" , note-t-il. Résultat: la demande est plus forte que l’offreet les prix augmentent. Mais ce n’est pas le seul élément à prendre en compte.

Prenons les prix des bois, par exemple, qui ont fortement augmentés dans le courant du premier semestre 2021. C’est qu’entre les travaux de rénovation en bois des Américains, la taxe de 20% imposée sur le bois canadien par Trump et la maladie du pin dans l’ouest du Canada, la demande est gigantesque, avec un effet de vase communiquant, explique Hugues Frère, directeur de l’ASBL Hout Info Bois (centre belge d’information technique et de promotion valorisant le bois et son utilisation). Les bois allemands et français sont envoyés au bout du monde aux plus offrants, tandis que les scieries belges exportent chez nos voisins. Pour les acheminer, il faut compter sur le ballet des conteneurs entre l’Asie et l’Europe, dont les prix liés aux transports ont explosé,passant de 2000 à 17000 au plus haut de la crise, indique Hugues Frères. La fausse manoeuvre de l’Ever Given, bloquant le canal de Suez en mars 2021, n’a pas aidé. Les prix de l’acier et des isolants sont aussi fortement impactés, avec des pénuries toujours d’application aujourd’hui. Au marasme général s’ajoutent les inondations de juillet 2021. Alors que les économistes s’attendent à ce que la situation s’améliore vers la fin de l’année et commence à se normaliser en 2022, la Russie attaque l’Ukraine en février.

La guerre en Ukraine

Entre ceux qui fuient la guerre, ceux qui rentrent dans les rangs de l’armée et les entreprises détruites, les capacités de production ukrainiennes sont ébranlées, explique Jean-Pierre Liebaert. « Les capacités de production diminuent en Ukraine, notamment, en sidérurgie; qui sont des matières qu’on consomme aussi en construction. » En parallèle, les sanctions économiques sont prises contre la Russie : plusieurs produits ne sont plus importés du pays. « Par ailleurs, il y a le prix de l’énergie qui explose et qui se répercute sur certaines unités de production en dehors de la zone de conflit. Considérant leur structure, ces unités constatent que leur production n’est plus concurrentielle et - en dehors de ces problèmes d’énergie - qu’elles n’ont pas les intrants nécessaires pour produire et donc arrêtent la production ». Des usines à la frontière, comme en Allemagne, en font notamment les frais. Le déséquilibre offre-demande n’en est que plus important, et se répercute d’ailleurs dans bien d’autres secteurs.