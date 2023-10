Amazon lance une promotion incontournable : l’appareil à raclette à -45 % pour une saison gourmande qui commence !

Est-ce une bonne affaire ?

Numéro un des ventes, cet appareil à raclette est actuellement à -45 % ! En effet, cet ustensile passe de 90€ à 50€, soit une réduction de 40€ ! Testé par plus de 2 700 utilisatrices et utilisateurs, cet appareil à raclette a été noté 4,4/5. Un rapport qualité/prix incroyable et uniquement disponible sur Amazon. En effet, la Fnac le propose à 100€ ou encore Naturitas qui le vend à 74€.

Multi-Raclette 3-en-1 de Russell Hobbs

La Multi-Raclette 3-en-1 Russell Hobbs ©Amazon