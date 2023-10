Une offre exceptionnelle : économisez 40€ sur l’ensemble de batterie de cuisine Tefal 17 pièces en vente flash sur Amazon !

La philosophie de Tefal Ingenio est ancrée dans cette promesse, celle de rendre la cuisine maison toujours simple et accessible. À travers la création de produits intuitifs et inspirants, Tefal vise à vous faire économiser du temps tout en suscitant votre créativité culinaire. Nos solutions sont conçues pour permettre à chacun d’entre vous de cuisiner maison facilement au quotidien.

Élu numéro un des ventes, ce set Tefal Ingenio est noté 4,5/5 par plus de 4 800 utilisatrices et utilisateurs. Tandis qu’Amazon propose cette batterie de cuisine à 99€ au lieu de 140€, Fnac propose le même set à 240€. C’est une offre de 39 % à ne surtout pas manquer !

Batterie de cuisine : ce set contient une casserole 16 cm, deux casseroles 18 et 20 cm, trois casseroles de 22-26-28 cm et un wok de 24 cm de diamètre, deux couvercles de 20-28 cm résistant à la graisse, égouttoir, hermétique 16-18-20 cm. Également 2 poignées Ingenio noires, 2 poignées amovibles et 2 spatules ;

Poêles en aluminium antiadhésives : pour un nettoyage facile et une base épaisse qui offrent une rétention optimale de la chaleur pour des résultats tendres et savoureux. Résistant aux chocs et aux rayures pour un usage quotidien ;

Poignée amovible : ces poignées interchangeables et sûres grâce à ses trois points de fixation, supportant jusqu’à 10 kg. Conçues pour améliorer l’expérience de la cuisine, les poignées de préhension sont faites de matériaux robustes et peuvent être incorporées en un seul clic ;

Compatible avec presque tous les types de cuisinières : cuisinière à gaz, électrique et vitrocéramique. En plus de la possibilité de le mettre au four, au réfrigérateur et au lave-vaisselle. Ne convient pas à l’induction ;