Ce pull à capuche est à la fois un plaid afin de vous tenir bien au chez et vous sentir bien à la maison.

Est-ce une bonne affaire ?

Numéro un des ventes, ce pull couverture a conquis plus de 1 300 utilisatrices et utilisateurs en laissant une note de 4,5/5 ! De plus il est à seulement 26€ sur Amazon tandis qu’il est 10€ plus cher sur La Redoute ou Zalando.

Le pull à capuche couverture

Pull couverture ©Amazon