Cet arbre à chats est parfait pour l'épanouissement d'un ou deux chatons ou chats adultes. ©Amazon

L’arbre à chat Vounot

L’arbre à chat Vounot est l’un des meilleurs arbres à chat du marché. Il comporte deux plateformes pour observer et sauter, deux jouets suspendus en forme de souris et une petite balle sur la partie supérieure, ainsi qu’une niche pour le repos, une rampe d’accès et plusieurs griffoirs en sisal naturel. Votre chat peut ainsi profiter de multiples activités, allant du sommeil au grattage en passant par l’observation de son environnement. Le revêtement en peluche ajoute chaleur et confort à l’ensemble, tandis que la structure solide garantit une stabilité optimale, renforcée par une rampe latérale. Si vous n’avez pas encore d’arbre à chat, c’est une promotion à ne pas louper ! En effet, un arbre à chat est indispensable à l’épanouissement de votre félin : il lui permet de faire de l’exercice, de se lover dans un endroit à lui, de faire ses griffes, etc.