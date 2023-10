Ce lisseur-boucleur en promotion est-il une bonne affaire ?

Amazon offre le meilleur prix pour ce lisseur. Alors que vous le trouverez au prix de 90 € sur Fnac, Amazon le propose à un tarif plus avantageux, avec une réduction de 33 €. De plus, ce lisseur bénéficie d’une évaluation favorable de 4,2/5, basée sur les avis de 450 utilisatrices et utilisateurs qui l’ont évalué. Enfin, en utilisant le code promo “FLASH10” lors de la validation de votre panier, vous pouvez obtenir une réduction supplémentaire de 10 €, ce qui fait de cette offre une excellente affaire.

Le lisseur-boucleur Babyliss

Lisseur BaByliss ©Amazon

Ce lisseur-boucleur 2 en 1 de Babyliss est doté de plaques incurvées, ce qui en fait un outil polyvalent capable de créer des boucles durables ou un lissage sans frisottis. Ses plaques en titane et la technologie ionique intégrée travaillent ensemble pour éliminer les frisottis, laissant les cheveux brillants et offrant une efficacité de lissage optimale. Avec ses 5 températures digitales réglables, allant de 150 °C à 235 °C, il permet une protection renforcée des cheveux grâce à ses plaques en titane. De plus, le système Advanced Ceramics assure une montée en température rapide et une chaleur constante sur chaque mèche de cheveux, garantissant un lissage parfait sans gonflement.