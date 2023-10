Quel est le code promo du Prime Day Amazon en Belgique ? Nous vous le dévoilons !

Voici un échantillon de bons plans des Prime Days

Voici quelques bons plans des Prime Days de ces 10 et 11 octobre :

Sur Amazon, il peut arriver que vous constatiez des pourcentages de réduction qui semblent moins élevés que ce que nous annonçons dans nos articles. La réglementation belge exige que les sites commerciaux comparent le nouveau prix d'un produit avec son dernier prix en date. Cela signifie qu'ils doivent prendre en compte non seulement le prix de base, mais aussi le prix de la veille. Prenons un exemple : imaginons qu'hier, Amazon ait réduit le prix d'un produit de 25 % par rapport à son prix de base, puis aujourd'hui, de 5 % par rapport au prix d'hier. Si vous regardez le pourcentage de réduction affiché, il ne sera que de 5 %. Cependant, la réalité est que la réduction est en fait bien plus importante que ce que le pourcentage de 5 % pourrait laisser penser, car elle est basée sur une réduction initiale de 25 % par rapport au prix de base.

Comment devenir Prime et pourquoi ?

Pendant ces Flash Days, la plupart des offres sont réservées aux membres Prime Belgique. En tant que membre Prime, vous bénéficiez non seulement de réductions incroyables, mais également de plusieurs autres avantages. Cela comprend la livraison gratuite sur des milliers de produits, l'accès à Prime Vidéo avec des séries populaires comme "Les Anneaux du pouvoir", un stockage illimité de vos photos sur Amazon Photos, ainsi que de nombreuses autres offres avantageuses. De plus, si vous hésitez à vous abonner, vous avez droit à une période d'essai gratuite de 30 jours, vous permettant de profiter pleinement des offres de ces deux jours avant de prendre une décision à plus long terme.

Pourquoi passer sur Amazon Belgique ?

Si vous êtes sur Amazon France et même si vous êtes Prime, vous n’avez pas accès aux promos. Nous vous recommandons de transférer votre compte de la France vers la Belgique. Outre le fait que c’est la seule manière de profiter de tous les bons plans, l’abonnement belge est moins cher et plus de produits y sont proposés avec une livraison gratuite.