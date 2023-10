Est-ce une bonne affaire ?

Si vous avez encore des doutes sur le fait que cette montre soit une bonne affaire, sachez que le même modèle est vendu à 250€ sur Zalando ou 280€ chez Histoire d'Or. Amazon vous propose cette jolie montre Michael Kors à -60 %, baissant donc son prix à 108,70 € au lieu de 280 €... voire même 98,7 € si vous employez le code des Prime Days Flash : FLASH10.

La montre chronographe Michael Kors

Montre Michael Kors ©Amazon

Cette montre Michael Kors est fabriquée en acier inoxydable de haute qualité, ce qui lui confère une grande résistance à l'eau et la protège contre la rouille. Son bracelet bicolore, mêlant les teintes rose et argent, offre une polyvalence stylistique pour convenir à toutes les occasions. Elle est étanche jusqu'à une profondeur de 50 mètres, ce qui la rend adaptée à la natation sans souci de son fonctionnement. De plus, elle est disponible dans une variété de coloris pour satisfaire différents goûts esthétiques.