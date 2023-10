Cette fameuse scie circulaire de la marque renommée Bosch est actuellement en promotion ! Ne manquez pas cette opportunité lors des Prime Days !

Cette scie circulaire Bosch offre une découpe rapide grâce à sa progression de sciage rapide, tout en bénéficiant d'une grande autonomie grâce à son moteur puissant et ses batteries de 5,0 Ah. Elle garantit une flexibilité et une précision élevées, notamment lorsqu'elle est utilisée avec le rail de guidage, vous permettant ainsi d'effectuer des coupes rapides et précises pour répondre à tous vos besoins. Actuellement sur Amazon, vous pouvez l'acquérir à un prix réduit de seulement 171€.