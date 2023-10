Le saviez-vous ? Demain, ce sont les Prime Days Amazon : ce produit pourrait donc bénéficier d’une promotion supplémentaire demain. Pour ne pas louper cette bonne affaire, placez déjà la batterie externe dans votre panier. De cette manière, vous n’aurez qu’à jeter un coup d’œil à votre panier d’achat pour voir si le prix a diminué !

Iniu, la qualité au meilleur prix

La batterie externe obtient la note de 4,5/5 avec plus de 15 500 votes ! Vous pouvez donc compter sur un produit de qualité. La batterie externe bénéficie d’une promotion, qui vous fait économiser 2 € sur son prix. Pour seulement 22,99 €, vous obtenez un téléphone chargé à 65 % en une demi-heure ET une garantie de 3 ans sur votre batterie externe.

L’utilité d’une batterie externe

Nous avons tous et toutes déjà vécu cette situation : nous n’avons plus que 5 % de batterie et pourtant, nous avons terriblement besoin de notre GPS, de notre application SNCB sur laquelle se trouve notre ticket ou de prévenir notre partenaire qu’on sera un peu en retard. Mais, trop tard, notre GSM s’arrête et c’est à ce moment qu’on se rend compte qu’il nous est (vraiment) indispensable. Heureusement, si vous avez une batterie externe, en deux temps, trois mouvements, votre smartphone reprend vie et vous pouvez continuer votre parcours comme si de rien n’était.