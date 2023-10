Découvrez les cinq offres flash les plus populaires du week-end sur Amazon ! Commencez à économiser immédiatement sur vos produits préférés.

La promotion High tech : l’adaptateur USB-C

Adaptateur USB-C ©Amazon

Entre clé USB, câble HDMI ou même lecteur de carte SD, vous avez toujours besoin d’un adaptateur différent pour votre MacBook ou iPad ou encore vos appareils Android avec sortie USB-C. C’est pourquoi, l’adaptateur USB-C pour lecteur de clé USB, lecteur de carte et câble HDMI est le gadget High tech idéal. Transférez vos fichiers, regardez vos films préférés sur votre télé à partir de votre ordinateur ou votre iPad, branchez votre Switch ou même encore votre Chromecast. Ce lecteur vous offre des milliers de possibilités et il est actuellement en réduction !

La promotion bureautique : l’agenda 2023-2024

Agenda 2023-2024 ©Amazon

Vous êtes quelqu’un d’organisé ? Comme à votre habitude, prenez de l’avance en vous procurant cet agenda pour l’année 2023-2024. L’agenda englobe toute l’année scolaire. En outre, il comprend une page “Aperçu de l’année 2023-2024”, une page “Plan 2023-2025”, des vacances internationales, 4 pages de dépenses, 2 pages d’anniversaire, 2 pages d’emploi du temps, 2 pages de contact et 13 pages en pointillé. De plus, le papier utilisé provient de forêts durables et neutres en carbone et répond aux normes environnementales.

La promotion sans fil : l’aspirateur balai

Aspirateur balai ©Amazon

L’aspirateur balai 4 en 1 est l’indispensable du ménage aujourd’hui. En effet, avec une autonomie d’une heure, vous pourrez facilement aspirateur tout votre chez-vous. De plus, il est composé de 4 accessoires vous permettant de nettoyer votre voiture ou même des endroits plus étroits afin de ne laisser aucune poussière ! Avec ses 3 niveaux de puissance, vous pouvez changer à tout moment de mode grâce à son écran tactile. Profitez de cette promotion de 12 % qui baisse son prix en dessous de la barre des 190€.

La promotion beauté : le mascara volume de L’Oréal

Mascara volume Paradise de chez L'Oréal ©Amazon

Cette vente flash baisse le prix de ce célèbre mascara volume Paradise de chez L’Oréal à seulement 9€. Noté 4,4/5 par plus de 8 200 avis, ce mascara est idéal pour un effet volume sur vos cils et apporte en même temps de la longueur. Sa formule à l’huile de ricin, permet d’aider à la pousse de vos cils en même temps que d’être maquillée. Le produit parfait pour allier beauté et soin !

La promotion mode : ce t-shirt manches longues de chez Levi’s

Pull Levi's ©Amazon

Refaites le plein de t-shirt à manches longues grâce à cette promotion l’emblématique marque Levi’s qui propose ces pulls à -45 %. Disponibles en plusieurs coloris et tailles, ces t-shirts sont des basiques essentiels à avoir dans sa penderie pour les températures plus fraîches qui arrivent peu à peu. En 100 % coton, profitez de cette promotion pour acheter des pulls de qualité.