Profitez des meilleures ventes flash Amazon de cette semaine : une sélection d'articles indispensables à prix réduit !

Pour votre cuisine : l'air fryer Philips

La cuisine sans huile devient de plus en plus connue. En effet, grâce à cet air fryer de chez Philips, vous pouvez désormais frire avec jusqu’à 90 % de graisse en moins sans perdre de saveur. Vous pouvez également télécharger l’application NutriU pour recevoir des recettes personnalisées selon vos goûts et toujours nutritionnelles. L’ustensile possède également une minuterie intégrée, vous pouvez prérégler un temps de cuisson allant jusqu’à 60 minutes. De plus, vous bénéficiez de possibilités infinies : faites frire, cuire, griller, rôtir et même réchauffer. La friture est devenue plus saine avec l’Essential Airfryer de Philips.

Pour votre voiture : l’aspirateur à main Rikin

L’aspirateur à main Rikin pour voiture, avec une puissance d’aspiration allant jusqu’à 8500 Pa, élimine facilement les taches dans votre voiture et assure la propreté et l’hygiène. De plus, son fonctionnement sans fil permet d’utiliser l’aspirateur à tout moment et n’importe où. Vous pouvez le transporter facilement et grâce à sa recharge rapide, l’aspirateur à main ne prend que deux heures pour recharger complètement. Vous bénéficiez également d’accessoires complets comme : un tuyau allongé, une brosse à cheveux ou une buse. Vous pouvez changer les accessoires dans n’importe quelle situation pour un nettoyage facile.

Pour votre Switch : le jeu Agatha Christie

Partez à l’aventure grâce à ce jeu Agatha Christie pour Switch. Menez une réelle enquête criminelle dans l’un de ses premiers cas d'Hercule Poirot, avant qu’il ne devienne le détective légendaire que nous connaissons. Énigmes, déductions, mystères et interrogatoires, devenez un vrai détective.

Pour votre smartphone : une coque colorée

Cette coque pour iPhone est disponible en plusieurs coloris et est conçue avec des matériaux de qualité. En effet, elle est fabriquée avec un matériau spécial anti-jaunissement et translucide pour une sensation douce et soyeuse. Le revêtement spécial rend la surface résistante à la transpiration et garde votre téléphone propre. Simple et élégante, la coque montre le style original de votre iPhone en restant compatible avec MagSafe pour une recharge sans fil.

Pour vos boissons : la carafe Philips

Commencez dès à présent à boire des boissons filtrées grâce à la carafe Philips qui réduit efficacement les substances nocives telles que les microplastiques, le chlore, le calcaire, les métaux lourds, les PFOA et autres contaminants. De plus, sa technologie haute performance permet une filtration de l’eau 20 % plus rapide par rapport aux modèles similaires et une plus grande réduction du calcaire. Avantage supplémentaire : vous faites un geste pour l’environnement, car chaque filtre dure 30 jours et permet d’économiser jusqu’à 200 bouteilles en plastique.